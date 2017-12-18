Türkiye, Libya'nın Misrata Belediye Başkanı İştevi'nin öldürülmesini kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Misrata Belediye Başkanı Muhammed İştevi’nin öldürülmesini kınadı.
- AA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın Misrata Belediye Başkanı İştevi’nin kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılarak öldürülmesinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Misrata ve Libya'nın istikrarına kasteden bu menfur suikastı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm Libya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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