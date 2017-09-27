Türkiye Musul ve Kerkük'e nasıl girecek Türkiye ve Irak, kara ve hava gücü olarak ne durumda Kuzey Irak'ta Barzani yönetiminin düzenlemiş olduğu raferandum sonrası bağımsızlık ilan edilmesiyle birlikte tüm dengeler değişecek. Referandumun ardından Kürdistan'ın bağımsızlık ilan etmesinin Irak sınırını çizen anlaşmanın ihlali anlamına gelmektedir. Türkiye Irak sınırım değiştirecek herhangi bir girişim, 1926 ve 1946 Ankara Antlaşmasına aykırıdır! Böyle bir durumda Türkiye Musul ve Kerkük'e girme hakkına sahip olacak. Ankara Antlaşması'nın Türkiye-Irak sınırı, Milletler Cemiyeti Komisyonu'nun belirlediği 'Bürüksel Hattı'na dayalı olduğundan, sınırı bozmaya yönelik teşebbüsler, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelecektir. Peki Türkiye ve Irak, kara ve hava gücü olarak ne durumda? Türkiye Musul ve Kerkük'e nasıl girecek? Türkiye'de seferberlik ilan edilecek mi? Ayrıntılar haberimizde...