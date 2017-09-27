Türkiye Musul ve Kerkük'e nasıl girecek Türkiye ve Irak, kara ve hava gücü olarak ne durumda
Kuzey Irak'ta Barzani yönetiminin düzenlemiş olduğu raferandum sonrası bağımsızlık ilan edilmesiyle birlikte tüm dengeler değişecek. Referandumun ardından Kürdistan'ın bağımsızlık ilan etmesinin Irak sınırını çizen anlaşmanın ihlali anlamına gelmektedir. Türkiye Irak sınırım değiştirecek herhangi bir girişim, 1926 ve 1946 Ankara Antlaşmasına aykırıdır! Böyle bir durumda Türkiye Musul ve Kerkük'e girme hakkına sahip olacak. Ankara Antlaşması'nın Türkiye-Irak sınırı, Milletler Cemiyeti Komisyonu'nun belirlediği 'Bürüksel Hattı'na dayalı olduğundan, sınırı bozmaya yönelik teşebbüsler, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelecektir. Peki Türkiye ve Irak, kara ve hava gücü olarak ne durumda? Türkiye Musul ve Kerkük'e nasıl girecek? Türkiye'de seferberlik ilan edilecek mi? Ayrıntılar haberimizde...
Türkiye'nin Musul-Kerkük'e müdahale hakkı var mı soruların yanıtları belli olurken. Referandum sonrası sınırların belenmesi ve bağımsızlık ilan edilmesi ile birlikte Türkiye, Kuzey Irak'a girip girlemeyeceği merak ediliyor. Irak'ın kuzeyinde kurulacak bir Kürdistan, Ankara Antlaşması'nın 5. maddesindeki 'değiştirilemez' Türkiye-Irak sınırını ortadan kaldıracaktır. 5 Haziran 1926'da Türkiye, Irak ve İngiltere arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Antlaşma, 7 Haziran 1926'da TBMM'de onaylandı. Oylamaya katılan 145 milletvekilinden 142'si kabul, 2'si ret, l'i çekimser oy verdi. (TBMM Zabıt Ceridesi, C, 26, s. 164-195) Anlaşma, 18 Haziran 1926'da yürürlüğe girdi. Böylece bugünkü Türkiye-Irak sının çizildi. Antlaşma 1. maddesinde ve ekinde Türkiye-Irak sınırı ayrıntılı olarak tarif ediliyordu. 5. maddesinde ise tarafların, 1. maddede belirlenen sınır çizgisinin 'kesinliğini ve bozulmazlığım kabul ederek bunu değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir girişime geçmemeyi' kabul ettikleri belirtiliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, referandum kararının ardından ortak tatbikat kararı alan Türkiye ve Irak, kara ve hava gücü olarak ne durumda?
1) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/TOPLAM PERSONEL: 743 BİN 415
2) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/AKTİF PERSONEL: 382 BİN 850
3) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/YEDEK PERSONEL: 360 BİN 565
4) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/TOPLAM SAVAŞ UÇAĞI: 207
5) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/TAARRUZ UÇAĞI: 207
6) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/TOPLAM HELİKOPTER: 455
7) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/TAARRUZ HELİKOPTERİ: 70
8) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/SAVAŞ TANKI: 2445
9) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/ZIRHLI SAVAŞ ARACI: 7550
10) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/AĞIR SİLAH SAYISI: 1710
11) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ/ÇOKLU ROKETATAR: 811
12) TÜRKİYE/TOPLAM SAVUNMA HARCAMASI: 8.2 MİLYAR DOLAR
13) IRAK ORDUSU/TOPLAM PERSONEL: 318 BİN
14) IRAK ORDUSU/AKTİF PERSONEL: 168 BİN
15) IRAK ORDUSU/YEDEK PERSONEL: 150 BİN
16) IRAK ORDUSU/TOPLAM SAVAŞ UÇAĞI: 13
17) IRAK ORDUSU/TAARRUZ SAVAŞ UÇAĞI: 17
18) IRAK ORDUSU/TOPLAM HELİKOPTER: 161
19) IRAK ORDUSU/TAARRUZ HELİKOPTERİ: 32
20) IRAK ORDUSU/SAVAŞ TANKI: 301
21) IRAK ORDUSU/ZIRHLI SAVAŞ ARACI: 5173
22) IRAK ORDUSU/AĞIR SİLAH SAYISI: 239
23) IRAK ORDUSU/ÇOKLU ROKETATAR: 59
24) IRAK TOPLAM SAVUNMA HARCAMASI: 6.1 MİLYAR DOLAR
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