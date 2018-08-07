Türkiye, Özbekistan Milli Muhafız Birliği'ne terörle mücadele uygulamalı eğitimi vermeye başladı

Türkiye'den Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzmanlar, Özbekistan Milli Muhafız Birliği'ne terörle mücadele uygulamalı eğitimi vermeye başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli Muhafız Birliği tarafından TİKA'nın destekleriyle Cizzak yakınlarındaki Farış askeri poligonunda başlayan uygulamalı eğitim için açılış töreni düzenlendi. Tören öncesinde Türkiye ve Özbekistan milli marşları çalınarak iki ülke bayrakları göndere çekildi.

Açılışta konuşan Milli Muhafız Birliği yetkilisi Şuhrat Ganiyev, son dönemde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin giderek gelişmekte olduğunu kaydederek, bu çerçevede Türkiye ve Özbekistan arasındaki askeri ilişkilerin de geliştiğini belirtti. Ganiyev, söz konusu uygulamalı eğitimin bu işbirliğinin somut bir örneği olduğunu vurgulayarak, bu eğitimin ülkenin savunma ve askeri potansiyelinin daha da gelişmesine ve karşılıklı tecrübe değişimine katkıda bulunacağını ifade etti.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/08/07/070820180011344605553_3.jpg >

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği üst düzey heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri sonucunda taraflar arasındaki işbirliğinin giderek geliştiğini kaydederek, bu işbirliğini daha da geliştirmekten yana olduklarını bildirdi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çağlar, günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmaların giderek arttığı bir dönemde böyle bir uygulamalı eğitimin düzenlenmesinin önemini vurguladı.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/08/07/070820180011494609823_3.jpg >

Binbaşı Uğur Arslan ise 2 hafta boyunca ata yurdu Özbekistan’da meslektaşlarıyla terör ve patlayıcı maddelerle mücadele uygulamalı eğitimi kapsamında bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’den 6 uzmanın katıldığı uygulamalı eğitim 17 Ağustos'ta sona erecek.