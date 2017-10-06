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Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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Türkiye, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Jhal Magsi şehrindeki bir dergaha yönelik olarak bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Saldırıya ilişkin yerel emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'nde çok sayıda kişinin bulunduğu sırada düzenlenen intihar saldırısında beşi çocuk, biri polis 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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