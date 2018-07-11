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Türkiye, Pakistan'ın Peşaver kentindeki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir seçim mitingine yönelik terör saldırısını kınadı.

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Türkiye, Pakistan'ın Peşaver kentinde dün bir seçim mitinginde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Peşaver kentindeki bir seçim mitinginde düzenlenen terör saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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