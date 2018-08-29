Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak dalgalanıyor

AA muhabirinin, Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl itibariyle Türkiye'de 459 plajın yanı sıra 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak dalgalanıyor.

Antalya'dan Tekirdağ'a, Van'dan Adana'ya 17 ilde bulunan mavi bayraklı plajlar, temizliğin yanı sıra tabii güzellikleriyle milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Türkiye, 459 mavi bayraklı plajı ile kuzey yarım küre ülkeleri arasında İspanya (590) ve Yunanistan'dan (519) sonra üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'yi 399 mavi bayrakla Fransa ve 368 mavi bayrakla İtalya takip ediyor.

- En fazla mavi bayrak Antalya'da

Mavi bayraklı plaj sayısında Antalya 200 ile ilk sırada yer alırken 100 plajla Muğla ikinci, 52 plajla İzmir 3. sırada yer alıyor.

Bu illeri sırasıyla Aydın 30, Balıkesir 23, Çanakkale 12, Samsun 8, Mersin 8, Tekirdağ 5, Kocaeli 5, Ordu 5, Düzce 3, Yalova 2, Sakarya 2, Adana 2, Kırklareli ile Van ise birer plajla takip ediyor.

Deniz, kum ve güneşi ile her yıl ortalama 15 milyon turistin ziyaret ettiği 640 kilometrelik kıyı şeridine sahip Antalya'da, merkezde 33, turistik ilçelerinden Alanya'da 46, Manavgat'ta 45, Kemer'de 39, Serik'te 26, Kaş'ta 9, Kumluca ve Finike'de birer mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Şehir merkezinde, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin 4,5 kilometrelik kısmını, mavi bayraklı 12 halk plajı oluşturuyor. Sahil, yerli turistlerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı.

Lara tarafındaki falez bandında ise 11 halk plajında mavi bayrak yer alıyor. Falez bandında pek çok merkezde dalış imkanı da bulunuyor.

- Muğla

Bin 484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ula ve Ortaca'yı sınırları içinde bulunduran Muğla'da ise 100 mavi bayraklı plaj var.

Mavi bayraklı plaj sayısıyla Antalya'nın ardından ikinci sırada yer alan ve "yeryüzü cenneti" olarak anılan Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde 60, Marmaris'te 16, Fethiye'de 8, Datça'da 8, Ortaca'da 5, Milas'ta 2, Ula'da 1 mavi bayraklı plaj mevcut.

Muğla ve ilçelerinde, mavi bayrak için gerekli kriterlerin yazılı olduğu panoların yerleştirildiği plajlar ve marinalar, turistlere güven veriyor.

Turistlerin gidecekleri tatil bölgesini seçmelerinde mavi bayraklı plajlar tercih nedeni olurken muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunan Muğla'nın plajlarında, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalandırılarak, bölgeye gelen turist sayısında artış sağlanıyor. Misafirler mavi bayraklı plajlarda güvenle denize giriyor.

- İzmir

Türkiye'de hem kültür hem de deniz turizmi açısından önde gelen illerden olan İzmir'de 52 mavi bayraklı plaj mevcut. Son yıllarda özellikle yerli turistlerin gözdesi haline gelen Çeşme'de, özel otellerin yanında halk plajları da temizlik anlamında dikkat çekiyor.

Çeşme'nin Ilıca Plajı, temiz denizi, ince kumu, tatlı esintisiyle ilçede mavi bayraklı plajlar arasında en bilineni olarak yerini alıyor. Türkiye'de rüzgar turizmin başkenti olarak bilinen Alaçatı'da ise sörf okullarının bulunduğu plaj, görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor.

- Aydın

Ege'nin diğer bir incisi Aydın'da ise 30 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Türkiye'de kruvaziyer turizminin başkenti olarak bilinen Kuşadası'nda ilçenin en bilinen plajı Kadınlar Denizi Plajı'nda da mavi bayrak dalgalanıyor.

İlçede bunun yanında, Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Güzelçamlı Milli Parkı da içinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanında, doğayla iç içe deniziyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en ince kumlu plajlarından olan Didim Altınkum'da ise renkli şemsiyeler güzel görüntüler oluşturuyor. Küçük bir körfeze benzeyen Altınkum, Türkiye'nin ilk mavi bayraklı plajları arasında yer alıyor.

Özellikle İngiliz turistlerin tercih ettiği Didim'de, İmbat Koyu Plajı da mavi bayrağın dalgalandığı bir diğer plaj. Sakinlik arayanların tercihi bu plajda, insanlar sığ denizin tadını çıkarıyor.

- Balıkesir ve Çanakkale

23 mavi bayraklı plajı ile Marmara ve Ege denizlerinde 291 kilometre kıyısı bulunan Balıkesir'de, mavi bayraklı plajlar Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde toplanmış durumda.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan Marmara'da ve Ege'de kıyıları bulunan, doğayla iç içe koylarıyla dikkat çeken Çanakkale'de, 12 mavi bayraklı plajı bulunuyor. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ve Behramkale köyünde bulunan ve mavi bayraklı 5 plaj, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kentteki diğer mavi bayraklı plajdan birisi ise Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada'da yer alıyor. Adanın her alandan rüzgar alabilen lokasyonundaki mavi bayraklı Aydıncık Plajı, özellikle rüzgar sörfü tutkunları tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Yılın 9 ayı, yaz ve kış dönemlerinde tercih edilen bölge, temizliğiyle de ön plana çıkıyor.

Çanakkale'de ayrıca Barbaros mahallesinde 1, merkezde 2, Biga ilçesinin Karabiga beldesinde 1, Gelibolu ilçesinde 1, Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde 1 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

- Tekirdağ

Marmara ve Karadeniz'e kıyısı bulunan Trakya Bölgesi'nde yer alan Tekirdağ'ın 5 plajı mavi bayraklı. Tekirdağ merkezde Büyükşehir Belediyesince işletilen, geçen yıl mavi bayrak almaya hak kazanan 200 metre plaja sahip Tekirdağ Altınova Halk Plajı, şehir merkezine yakınlığı nedeniyle Tekirdağlılar ile çevre illerden gelen turistlerin ilgi gösterdiği plajlar arasında yer alıyor.

Tekirdağ'ın şirin ilçesi Şarköy'de ise 4 mavi bayraklı halk plajı yer alıyor. Mürefte beldesinde yer yol kenarında yer alan Mürefte Halk Plajı, 230 metrelik kumsalı, tertemiz deniziyle adeta yoldan geçen sürücüleri davet eder konumuyla bölgenin en dikkat çekici plajlarından.

Şarköy ilçe merkezinde yer alan Tekirdağ Büyükşehir Şarköy Sosyal Tesisleri Önü Halk Plajı, Şarköy Halk Plajı ve Şarköy Halk Plajı 2, 2006 yılından bu yana aralıksız taşıdığı mavi bayrağın hakkını, temizliği ve düzeni ile veriyor. Şarköy'deki halk plajları, yerli yabancı pek çok turisti ağırlamaya devam ediyor.

Trakya'daki diğer mavi bayraklı plaj ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin İğneada beldesinde bulunuyor. Beldedeki otelin işletmesinde olan ve 2015 yılından bu yana mavi bayraklı unvanını taşıyan plaj, 10 kilometrelik sahiliyle bölgeyi cazibe alanı haline getiriyor. Longoz ormanları yakınındaki plaj doğa ve deniz keyfi sunarken, kesintisiz kumsalıyla da rahat bir tatile imkan sağlıyor.

- Mersin

Turizmi her geçen gün gelişen Mersin'de 8 mavi bayraklı plaj mevcut.

Mersin'in en önemli turizm bölgesi ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en bilinen yapısı olan Kızkalesi, mavi bayraklı plajıyla da öne çıkıyor. İlk kez geçen yıl mavi bayrak almaya hak kazanan Erdemli ilçesindeki halk plajı, 2 kilometre uzunluğu ve 55 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

Kentin mavi bayrak sahibi bir diğer halk plajı Susanoğlu da 2 kilometre uzunluğu ve 50 metre genişliğiyle Silifke ilçesinin en önemli tatil beldesi konumunda bulunuyor. Susanoğlu ve Kızkalesi sahilleri, Mersin denildiğinde ilk akla gelen yerler olarak öne çıkıyor.

Silifke ilçesindeki Boğsak koyunda yer alan 300 metre uzunluk, 20 metre genişlikteki özel tesis plajı da 2008 yılından bu yana sahip olduğu mavi bayrakla konuklarını ağırlıyor.

- Adana

Adana merkezine yakınlığı, kültürel değerleri, temiz ve berrak denizi, güneşlenmeye uygun geniş plajı ile cazip bir tatil merkezi özeliği taşıyan Yumurtalık ilçesinde, iki mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Tarihi, milattan önce 5 binli yıllara uzanan ve antik çağda "Aegaea" adıyla bilinen önemli bir liman kenti olan Yumurtalık'ta, 900 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Ayas Belediye Plajı'nın 2015 yılından bu yana, 500 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki Alara Plajı'nın da 2017 yılından bu yana mavi bayrağı bulunuyor.

- Samsun

24 kilometre ile Türkiye'nin en uzun kumsallarından birine sahip Samsun'da, 8 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Terme ilçesinde Terme Miliç Çevre Eğitim Plajı ve Terme Karavan Kampı Plajı, İlkadım ilçesinde Fener-Sheraton Plajı, Atakum ilçesinde de İnci, Güzelyalı, Körfez, Omtel ve İncesu plajları yer alıyor.

Kadınlar plajı olarak kullanılan Fener Plajı, merkeze yakınlığı ve konumunun güzel oluşuyla dikkati çekiyor. Özellikle Atakum sahilleri, Amasya, Çorum, Tokat gibi çevre illerden yoğun talep görüyor. Samsun'da bulunan mavi bayraklı plajların tamamı halka açık.

- Kocaeli, Sakarya ve Düzce

Kocaeli'de 5, Düzce'de 3, Sakarya'da 2 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, sahip olduğu 3 mavi bayraklı plajla yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Yeşili, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı ile turistler tarafından tercih edilen Akçakoca, Tarihi Ceneviz Kalesi'ni içinde bulunduran Kale Plajı, Cuhallı Plajı ve Ak Evler plajı, mavi bayrak sahibi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle, sanayisiyle ekonominin ve istihdamın kalbi konumundaki Kocaeli'de ise Cebeci, Kerpe, Altınkemer, Bağırganlı ve Kumcağız plajlarında mavi bayrak dalgalanıyor.

Sakarya'nın dünyaya açılan penceresi olan ve doğal güzelliklere sahip Karasu ilçesindeki Sahil Park ve 32 Evler plajlarında da mavi bayrak bulunuyor.

- Van

3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından "Van denizi" olarak adlandırılan Van Gölü'ndeki Mollakasım Halk Plajı, tek mavi bayraklı göl plajı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde bulunan plajda mavi bayrak ödül töreni, 6 Temmuz’da gerçekleştirildi.

- Mavi bayrak

Mavi bayrak, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE), belli kriterlere sahip plaj, marina ve yatlara verdiği bir ödül. Mavi bayrak uygulamasına, uluslararası alanda ilk kez Fransa'da 1985, Avrupa Birliği'nde (AB) 1987, Türkiye'de 1993, Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde ise 2000 yılında başlandı. Ödül, bugün büyük bölümü Avrupa'da olmak üzere 47 ülkede uygulanıyor.

AB'ye üye ülkelerde, mavi bayrak, yüzme amacıyla kullanılacak göl ile deniz suları için gerekli su kalitesini belirleyen mikrobiyolojik parametrelerin, yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler haline getirilmesiyle ortaya çıktı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), FEE'nin Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak, mavi bayrak çalışmalarını 1993 yılından bu yana yürütüyor. Uluslararası prosedürler gereği mavi bayrak ödülü bir yıllığına veriliyor ve bu kapsamda her yaz denetim yapılıyor.

Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğini garanti eden sistem, bu nedenle bir marka özelliği taşıyor.