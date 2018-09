Türkiye Rusya maçı hangi kanalda Türkiye maçı kanalı belli oldu mu? Türkiye Rusya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye maçının yayıncı kanalı belli oldu mu? Türkiye Rusya maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair belirsizlik sürüyor. UEFA Uluslar Ligi’nde ilk resmi maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımızın rakibi Rusya olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Türkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı saat 21.45'te başlayacak. Maçın yayın kanalı belli olduğu an buradan öğrenebilirsiniz. A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak. B, C ve D Liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek.