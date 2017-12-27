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Türkiye, Sevakin Adası'nda askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edecek

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye'nin Sevakin Adası'na askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edeceğini söyledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde 'inşa ve ihya' edilmesi için bir süreliğine Türkiye'ye tahsis edilmesinin istediği Sevakin Adası için Sudan'dan bir açıklama daha geldi.
 
Reuters'ın haberine göre Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye'nin Sevakin Adası'nda askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edeceğini duyurdu.
 
Gandour, liman anlaşmasının toplamda 650 milyon dolar değerindeki birkaç anlaşmadan biri olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki anlaşmanın, herhangi bir askeri işbirliği ile de sonuçlanabileceğini söyledi.
 
Türkiye, yaklaşık 3 ay önce de Somali de 50 milyon dolar değerinde bir askeri eğitim üssü kurmuştu.
 
Sevakin Adası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sudan'ın en önemli limanı konumundaydı ancak son yüzyılda 60 kilometre kuzeyine yapılan Port Sudan limanıyla birlikte eski önemini kaybetti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da yaptığı konuşmada adanın tarihi öneminden bahsetmiş ve Mekke'ye giden hacı adayları için önemli duraklardan biri olabileceğini, Sudan'ın turizmini canlandırabileceğini belirtmişti.

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