TBMM Başkanvekili Aydın: Türkiye şimdi çok daha güçlü ülke haline geldi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Sözü milletimiz verdi. Milletimiz evet mührü vurdu. Türkiye şimdi çok daha güçlü ülke haline geldi." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle bu sonuçların Adıyaman, Türkiye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Bugüne kadar vatandaş, siyasetçi olarak meydanlarda konuştuğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Kimin eteğinde ne taş varsa döktü. Herkes söylemesi gereken ne varsa söyledi. Netice itibarıyla ilk günde söylemiştik. Söz de karar da milletindir. Milletin vereceği karara hepimiz saygılı olmak durumundayız. Milletin kararı başımızın üstünde yeri vardır. Milleti başımıza taç ederiz. Karar ne olursa olsun hep birlikte bu sonuçla yetiniriz. Bugün sözün bittiği yerde yerdeyiz. Sonuçta konuşmalar bitti. Sözü milletimiz verdi. Milletimiz evet mührü vurdu. Türkiye şimdi çok daha güçlü ülke haline geldi. Türkiye, tabiri caizse inşallah artık uçuşa geçecek. Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha hızlı bir şekilde girecek. Türkiye'nin birlik beraberlik ve kardeşliği daha sıkı olacak. Çünkü inşallah, güçlü iktidarlar ve istikrarla birlikte istiklalimiz ve istikbalimiz daha parlak olacak."

"Millet kararını verdi"

Darbeler tarihi ile anılan ülke haline geldiklerini ifade eden Aydın, bu acı ve mağduriyetleri her kesimin yaşadığını belirtti.

Artık bütün sıkıntılardan Türkiye'nin kurtulduğunu vurgulayan Aydın, "Türkiye, bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde emin adımlarla ileriye doğru yürüyecektir. Bu noktada ben sağduyu, ferasetiyle hareket eden gerçekten tüm sorunları çözüm anahtarı konumunda olan aziz milletimize Adıyamanlı hemşerilerime ve tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Söz de karar da milletteydi. Millet kararını verdi. Bu karar başımızın üstünde olan bir karardır. Bu kararla birlikte Türkiye, aydınlık bir gelecek arzu etti. Çocuklarını daha iyi bir Türkiye'de yaşaması gerektiğini net bir şekilde tescillemiş oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bugün herhangi bir siyasi partiye oy vermediklerini kaydeden Ahmet Aydın, bugün herhangi bir şahsa da oy vermediklerini, bugün millet olarak kendi geleceklerini oyladıklarını, kendi kararlarıyla kendi kaderlerini tayin edeceklerini sözlerine ekledi.