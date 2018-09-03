Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği askeri tatbikat Konya’da düzenlenen törenle başladı

Azerbaycan Hava Kuvvetleri uçaklarının yurt dışında katıldıkları ilk tatbikat olarak ilki 2015 yılında gerçekleşen TURAZ Şahini tatbikatı 2018 dönemi, Türkiye’nin ev sahipliğinde 3-14 Eylül tarihleri arasında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilecek.

Tatbikatın başlangıcı nedeniyle düzenlenen törende dua edilerek kurban kesildi. 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Azerbaycan’dan tatbikat için gelen askeri personel ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatbikat anısına 'Tek millet iki devlet' yazılı özel armalar takılırken, Türk pilotlar Azeri pilotları sarılarak karşıladı.

Tatbikatın maksadının Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri arasında başlatılan uçuş eğitimi konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirerek, askeri iş birliğine katkı sağlamak olduğu bildirildi. Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinden muharip hava unsurları katılıyor. Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin 2 adet MiG-29 ve 3 adet Su-25 saldırı uçağı ile tatbikatta yer alacağı öğrenildi.