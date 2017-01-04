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Türkiye'nin Baðdat Büyükelçisi Kaymakcý: Türkiye ve Irak komþudan öte iki kardeþ ülkedir

Türkiye'nin Baðdat Büyükelçisi Kaymakcý, Türkiye ve Irak'ýn komþudan öte iki kardeþ ülke olduðunu belirterek, Türkiye'nin Irak'a doðru, ilkeli, Irak'ýn iyiliðinden ve ikili iliþkilerin güçlendirilmesinden yana bir yaklaþým sergilediðini söyledi.

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Türkiye'nin Baðdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcý, Irak'taki beþ buçuk yýllýk görevini tamamlamasý dolayýsýyla Baðdat'taki Büyükelçilik rezidansýnda düzenlediði veda programýnda, AA muhabirine açýklamalarda bulundu.

Irak'taki görevine Basra'da Baþkonsolos olarak baþladýðýný anlatan Kaymakcý, "Irak'ýn birçok vilayetini gezdim ve insanlarýyla yakýndan çalýþma fýrsatý buldum. Aramýzda tarihi, dini ve ekonomik gibi güçlü iliþkiler var." dedi.

"Türkiye ve Irak komþudan öte iki kardeþ ülkedir." diyen Kaymakcý, "2010 yýlýndan bu yana Irak'ta bazý sýnamalar yaþandý, buna Türkiye'nin yaklaþýmý oldu. Bu yaklaþýmýmýz Irak'ta yanlýþ okundu veya bazý kesimlerin duymak ve görmek istemediði yaklaþýmlardý. Bundan dolayý Türkiye ve Irak iliþkilerinde zaman zaman soðukluk ve gerginlikler yaþandý ama Türkiye politikasýný Irak'a olan iyi niyetli yaklaþým çerçevesinde uzun dönemli düþünerek sürdürdü." deðerlendirmesinde bulundu.

"2017 açýlýmlara vesile olacak"

2017 yýlýnýn Türkiye ve Irak iliþkilerinde yeni açýlýmlara vesile olacaðýný ifade eden Kaymakcý, þunlarý kaydetti:

"Aradaki sorunlar aþýlmayacak sorunlar deðil. Türkiye'nin Irak'a olan yaklaþýmý doðru, ilkeli, Irak'ýn iyiliðinden ve ikili iliþkilerin güçlendirilmesinden yana bir yaklaþýmdýr. Zaman zaman Iraklý kardeþlerimiz, Türkiye'nin uzattýðý samimi ve güven elini kavramakta tereddüt ediyorlar. Türkiye, Irak'ýn gerçek dostudur. Irak, Türkiye'ye güvenmeli. Ýki ülke ticaret, güvenlik, istihbarat ve diðer alanlarda iliþkileri deðerlendirmeli."

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