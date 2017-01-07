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Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak bildiri yayınlandı.

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Bildiride, "İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti" denildi.

Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı: 

"İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı."

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