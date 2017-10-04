Türkiye ve İran arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’da iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Gerçekleştirilen törende Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanlığı arasında Mutakabat Zaptı imzalandı. Anlaşmaya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı Masoud Karbasian imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile İran Merkez Bankası arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına ise Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seyf imza koydu. Törende TRT ile İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşmaya TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile IRIB Başkanı Ali Askeri imza koydu. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile İran Milli Kütüphane Arşivleri arasında işbirliği programına ise Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Uğur Ünal ve Milli Kütüphane Arşivleri Başkanı Ashraf Boroujerdi tarafından imzalandı.