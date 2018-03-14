Lavrov, Rusya'nın S-400'lerin teslimatını hızlandıracağını söyledi Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Rusya'nın S-400'lerin teslimatını hızlandıracağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu da füze savunma sistemi Türkiye'ye ne kadar çabuk gelirse, o kadar iyi olacağını belirtti.