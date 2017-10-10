Türkiye ve Sırbistan arasında enerji, ulaşım, alt yapı ve turizm alanlarında 12 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vuçiç ile önce ikili ardından da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan ve Vuçiç daha sonra iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması törenine katıldı. İki ülke arasında enerji, ulaşım, alt yapı ve turizm alanlarında 12 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, bugün kabineler arası gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Türkiye ve Sırbistan hükümetleri arasında üst düzey siyasi istişare kurulunun tesisi hakkında bir deklarasyona imza attı. Türkiye ve Sırbistan hükümet yetkilileri, aralarında 2009 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının revizyonu da bulunan ekonomi, ticaret ve yatırım sahalarında 12 anlaşma imzaladı. Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Golubats şehrindeki tarihi Türk hamamının restorasyonuna ilişkin bir anlaşma imzaladı. Sırbistan Tarım Bakanı Branislav Nedimoviç ve Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu ormancılık ve su işleri Sahası'nda işbirliği anlaşması imzaladı. Ulaştırma, İnşaat ve altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki şehircilik alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca ulaşım ve altyapı sahalarının yanı sıra eğitim alanında işbirliğin güçlendirilmesi konusunda iyi niyet mektubu imzalandı. Bunun yanı sıra Belgrad'daki bayraklı cami ve bir hamamın restorasyonu konusunda memorandum imzalandı Görüşmelerde enerji sahasında işbirliği konusunda da niyet mektubu imzalandı.