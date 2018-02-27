Türkiye yerli filmde Avrupa’nın lideri

Son yıllarda sinema sektöründe büyük gelişme gösteren Türkiye’nin 2017 yılında en fazla yerli film üreten ülke olduğu belirlendi. Interpress’in European Audiovisual Observatory verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de geçtiğimiz yıl sinemalarda oynayan yapımların yüzde 56.5’inin yerli olduğu tespit edildi.

71.2 MİLYON BİLET

İkinci sırada yüzde 37.4 ile İngiltere ve Fransa gelirken, bu ülkeleri yüzde 27 ile Finlandiya’nın, yüzde 24.3 ile Rusya’nın ve yüzde 23.9 ile de Almanya’nın takip ettiği görüldü. Avrupa’da 2017 yılında en fazla sinema bileti satılan ülke Rusya olurken, Türkiye geçen yıl sinema bilet satışlarını yüzde 22.1 ile en fazla arttıran ülke olarak dikkat çekti. Rusların bir önceki yıla göre yüzde 9.7 artışla 213.6 milyon bilet sattıkları anlaşıldı. Fransa bir önceki yıla göre bir miktar düşüş yaşasa da 209.2 milyon bilet satışıyla ikinci sırada yer aldı. İngiltere’de geçen yıl 170.6 milyon bilet satılırken Almanya’da 122.3 milyon, İspanya’da 101.1 milyon ve İtalya’da da geçen yıl 99.2 milyon bilet satıldığı belirlendi. Türkiye ise 2017 yılında 71.2 milyon bilet satışıyla listede yedinci sırada yer aldı. ‘Recep İvedik 5’, ‘Ayla’ ve ‘Aile Arasında’ en çok izlenen ilk üç yapım oldu.

‘Recep İvedik 5’ filminin 7 milyon 437 bin gişe rakamıyla ilk sıraya oturduğu geçen yıl, ‘Ayla’yı 5 milyon 534 bin kişi, ‘Aile Arasında’yı ise 5 milyon 185 bin kişi izledi.