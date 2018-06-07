Türkiye, Yunanistan ile imzalanan geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin ’Yunanistan’da yargılandıktan sonra serbest bırakılan FETÖ üyeleri sonrası bu ülkeye bir yaptırım olacak mı?’ sorusuna da şu yanıtı verdi: "Yunanistan’ın yaptığı kabul edilemez. Darbelerden en çok çeken ülke Yunanistan’dır. Hükümet bu konuyu gerçekten çözmek istiyor. Yunanistan’a Batı’dan çok büyük baskı var, özellikle Yunan yargısına. Onlara dışarıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşmamız var, bu uygulanıyor. Yunanistan’la ilgili bir de ikili düzeyde geri kabul anlaşmamız var, şu anda geri kabul anlaşmamızı durdurduk. Süreç tam bitmedi ama Yunanistan’a yönelik çalışmalarımız devam edecek."