Türkiye-AB zirvesi sonrası ortak açıklama yapılıyor

Türkiye-AB Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz

Türkiye-AB ilişkileri) Türkiye'nin sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği herkesin malumudur.

Vize serbestisi ile ilgili AB tarafı adımını bir an önce atarsa bizi rahatlatacaktır.