Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye-AB zirvesi sonrası ortak açıklama yapılıyor

Türkiye-AB Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye-AB Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz 

Türkiye-AB ilişkileri) Türkiye'nin sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği herkesin malumudur.

Vize serbestisi ile ilgili AB tarafı adımını bir an önce atarsa bizi rahatlatacaktır.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yemen´den Suudi Arabistan´ın başkenti Riyad´a balistik füze saldırısı

Yemen´den Suudi Arabistan´ın başkenti Riyad´a balistik füze saldırısı

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA