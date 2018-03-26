Türkiye-AB zirvesi sonrası ortak açıklama yapılıyor
Türkiye-AB Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor
Türkiye-AB Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz
Türkiye-AB ilişkileri) Türkiye'nin sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği herkesin malumudur.
Vize serbestisi ile ilgili AB tarafı adımını bir an önce atarsa bizi rahatlatacaktır.
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