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Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Prenses Akiko, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Prenses  Akiko, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni  imzaladı.
 
Japonya Prensesi Akiko, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türk Japon  Vakfı'nı ve Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji  Enstitüsü'nü ziyaret edecek.
 
Türkiye'ye dün gelen Prenses Akiko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  tarafından İstanbul'daki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti.
 
Ziyareti kapsamında bazı etkinliklere katılacak olan Prenses Akiko, 14  Eylül'de Türkiye'den ayrılacak.

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