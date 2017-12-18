Türkiye'de doğalgaz ve elektrik Avrupa'dan daha ucuz

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama fiyat 5,8 avro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2,6 avro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz kullanan ülke 12,1 avro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8,1 avro ile Danimarka, 7,7 avroyla Portekiz, 7,6 avroyla Hollanda ve 7 avroyla İtalya izliyor.

Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğalgaz için ödedikleri fiyat 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

TÜRKİYE ELEKTRİKTE EN UCUZ İKİNCİ ÜLKE

Türkiye'de elektrik, AB üyesi 27 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2017'nin ilk yarsında ortalama 10,5 avroya satılıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte Avrupa'nın en ucuz ikinci ülkesi konumunda bulunuyor.