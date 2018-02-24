3. Havalimanı’nda tarihi an... Pist ışıkları yandı Yapımı büyük bir hızla devam eden 3. Havalimanı’nda bugün gün batımıyla birlikte tarihi bir an yaşandı. Pist yapımı tamamlanan havalimanında ışıklandırma sistemi ilk defa bugün devreye alındı.