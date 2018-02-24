3. Havalimanı’nda tarihi an... Pist ışıkları yandı
Yapımı büyük bir hızla devam eden 3. Havalimanı’nda bugün gün batımıyla birlikte tarihi bir an yaşandı. Pist yapımı tamamlanan havalimanında ışıklandırma sistemi ilk defa bugün devreye alındı.
Tüm sistem başarıyla çalışırken yaklaşma ve pist ışıklarının önünde İGA ekibi poz verdi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren İGA CEO’su Yusuf Akçayoğlu, pist ışıklandırmasının 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ilk piste başarıyla yapıldığını söyledi.
İnşaat çalışmalarının yüzde 80’i tamamlanırken havalimanının 29 Ekim 2018’de faaliyete geçmesi planlanıyor.
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