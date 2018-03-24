Türkiye'deki Abhazya asıllı 10 bin kişi Abhazya vatandaşlığı aldı

Rus-Kafkas savaşları sırasında Anadolu’ya sürgün edilen Abhaz ve Çerkesler, Abhazya ve Gürcistan arasında 1992-1993 yılında yaşanan büyük bir savaşta Abhazya’nın bağımsızlığından yana saf tutup, Abhazya’nın zaferinde önemli rol oynadı. Savaştan sonra 23 Mart 1993 yılında Abhazya’nın Kurucu Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba’nın girişimleriyle, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Avrupa’da yaşayan Abhazların Abhazya’ya dönmesi için Abhazya Devlet Geri Dönüş Komitesi kuruldu. Komitenin kuruluşunun 25'inci yılında 10 bin Türk vatandaşının Abhazya vatandaşlığı aldığı açıklandı.

Abhazya’nın başkenti Sohum’da düzenlenen Abhazya Devlet Geri Dönüş Komitesi kuruluşunun 25. yılı etkinliklerine ise Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacımba ve Abhaz asıllı CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da katıldı.

Türkiye'den 10 bin kişi vatandaşlık aldı

Dünya Abhaz-Abazin Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hapat, Geri Dönüş Komitesi konusunda bilgi vererek, "Abhazya’nın Kurucu Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba geleceği okuyabilen bir liderdi. Ülkenin geleceği ve bekasının Abhazya dışında yaşayan Abhazlar ile sağlanabileceğini bildiği için komiteyi kurdu. Komite çok önemli çalışmalar yaptı. Bundan sonra da Türkiye diasporası başta olmak üzere çok ciddi çalışmalar yapacak" dedi.

Türkiye’deki Abhazları temsil eden Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Atanur Aksoy ise, "Vladislav Ardzınba’nın girişimleriyle, büyük sürgünle dünyanın 56 ülkesine göç eden Abhazların Abhazya’ya geri dönmesi için Geri Dönüş Komitesi kurulmuştu. 25 yıl içerisinde önemli çalışmalar yapıldı. Biz Abhazya’yı yönetenlere Geri Dönüş Komitesi’nin bakanlığa dönüştürülmesini öneriyoruz. Sovyetler döneminde Türkiye’den Abhazya’ya ulaşımda problemler yaşandığı için Abhazlar anavatanlarına gelemiyordu. 2008 yılına kadar da Abhazya’ya ulaşım ve ekonomik ambargo uygulanıyordu. 2008 yılında Rusya’nın Abhazya’yı tanımasıyla birlikte Abhazlar anavatanlarına ulaşım sağlayabilmeye başladı. Bu süreçte Türkiye’den 10 bin kişi Abhazya vatandaşlığı aldı" ifadelerini kullandı.

Devlet nişanı verildi

Sohum’da yapılan törenlerde 3. dereceden ‘Ahıdz-Apşa’ olarak bilinen devlet nişanı Türkiye’den Abhazya savaşına katılan, savaşta etkin rol oynayan kişilere verildi. Türkiye’den Necdet Agumba, Bülent Ayuzba, Zülfü Achuzba, Aycan Bediya, Soner Gogua, Erkan Kutarba, Adem Mahariya, Ekrem Hişba, Zerrin Şamba, Cemalettin Ardzınba, Ardeşen Bganba ve Oktay Ckotua Suriye’den Ahmet Marşan, Şerafeddin Marşan Abhazya’dan Aida Kvitsinia, Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba tarafından takdim edilen nişanlarını aldı.