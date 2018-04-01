Türkiye’deki ilk başörtülü voleybol hakemleri Isparta’dan

Voleybol Isparta İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil, “Bu olay Isparta’da değil Türkiye’de ilk. Burada yetki ve inisiyatifimizi kullanarak, başörtülü genç hakemlerimizi kazandık. Oldukça da başarılılar, kendilerine desteğimizde tam” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Voleybol Aday Hakemlik Kursu’nu başarı ile tamamlayan hakemler göreve başladı. Isparta Voleybol İl Temsilciliği son düzenlenen kurs sonucunda, 45 aday hakem düzenlenen maçlarda görev almaya başladı. Isparta Voleybol İl Temsilciliği bünyesinde göreve başlayan başörtülü hakemler Tuğçe Türkmen ve Elif Şahin, Türkiye’nin ilk başörtülü voleybol hakemleri oldular.

“Bu olay Isparta’da değil Türkiye’de ilk”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Voleybol İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil, “Kadın-erkek eşitliğinin dışında başörtüsü takan ve takmayan arkadaşlarımızın aralarında da eşitlik olduğunun bir göstergesi olarak bu kararı aldık. Başörtülü hakemlerimizin de maçlarda görev alabilmelerinin herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini ortaya koyduk. Bu olay Isparta’da değil Türkiye’de ilk. Burada yetki ve inisiyatifimizi kullanarak, başörtülü genç hakemlerimizi kazandık. Oldukça da başarılılar, kendilerine desteğimizde tam” dedi.