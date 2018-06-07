Türkiye'deki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Malayca ve Endonezce dilleri de öğretilebilecek Türkiye'de örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık okullarda Endonezce ve Malayca da öğretilebilecek.