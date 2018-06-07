Türkiye'deki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Malayca ve Endonezce dilleri de öğretilebilecek
Türkiye'de örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık okullarda Endonezce ve Malayca da öğretilebilecek.
- AA
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Malayca ve Endonezce dillerinin eğitimleri de verilebilecek.
Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine 9 Nisan 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
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