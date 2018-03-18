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Türkiye'deki Rus vatandaşları oy kullanmaya başladı

İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.

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İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kentte yaşayan Rus vatandaşlarının oy kullanabilmesi için İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Başkonsolosluğu'nda tek sandık kuruldu.

Arama noktasından geçerek başkonsolosluğa giren Rus vatandaşları, kurulan panelin içine geçerek oylarını kullanıyor.

Başkonsolosluk yetkilileri, Rus vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

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