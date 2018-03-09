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Türkiye'deki Rusya vatandaşları sandık başında

Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanılığı seçimi için Darıca'da oy kullanmaya başladı.

  • AA
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İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli'de yaşayan Rusya vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanlığı seçiminde oy kullanabilmeleri için Darıca'da sandık kuruldu.

Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde kurulan tek sandıkta oy verme işlemi, saat 17.00'de başladı. Aralarında Kocaeli ve İstanbul'da yaşayan Ahıska Türkleri'nin de olduğu Rusya vatandaşları oylarını burada kullandı.

Rusya vatandaşı Olga Kasarcı da 2012'de evlendiği inşaat teknikeri eşi Hakan Kasarcı ve 3 yaşındaki oğlu Poyraz Kasarcı ile oy kullanmaya geldi.

Burada oyunu veren Kocaeli Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'de yaşayan Ahıska Türkleri'nin 18 Mart'ta Rusya'da gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimine ilişkin oy kullanabilmeleri için konsoloslukla irtibata geçtiklerini belirterek, yetkililerin bu taleplerini kırmayarak Darıca'da sandık kurduğunu söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 300 bin Rusya pasaportuna sahip Ahıska Türkü olduğunu dile getiren Aslan, "Rusya ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak için herkesin seçimlere katılmasını istiyoruz. Yeni dönemde Ahıska Türkleri için daha kolaylıklar istiyoruz." diye konuştu.

Aslan, seçimlerin her iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli'de yaşayan Rusya vatandaşlarının buradaki oy kullanma işlemi akşam 21.00'de sona erecek.

Rusya, Türkiye'de diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan Rus seçmenleri için 10 Mart'ta Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde, 10-11 Mart'ta Bursa'da, 12 Mart'ta Eskişehir'de ve 14-15 Mart'ta İzmir'de sandık kuracak. Mersin'de de 3 Mart'ta sandık açılmıştı.

 

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