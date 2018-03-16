UMHD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek avukatları, 2015'te Türkiye’ye sığınan Begov için Interpol ile temasa geçti.

Interpol'e gönderilen yazıda, "Kamardin Begov'un mensup olduğu Tacikistan İslami Uyanış Partisi, dini inançlarını yaşamakta zorlanan Müslüman Tacik halkının din ve vicdan özgürlüğünü tesis etmek için kurulmuş bir partidir. Ancak Tacik yönetim tarafından hedef haline getirilerek partileri kapatılmış, üyeleri ya sürgün edilmiş ya da hapse atılmıştır. Öte yandan partinin tüm yetkilileri de terörize edilmiş ve diğer istihbarat birimlerine de bu şekilde bilgi verilmiştir. Begov'un hakkında Interpol’de tamamen hukuksuzca yer alan kırmızı bülten kararının kaldırılmasını talep ederiz." ifadeleri yer aldı.

Belgeleri inceleyen Interpol, Kamardin Begov hakkındaki kırmızı bülten kararını sildiğini resmi yazıyla bildirdi. Yazıda, "Interpol Genel Sekreterliği bugün itibariyle, 1963 yılında doğan Sayın Begov Kamardin'in Interpol Kırmızı Bildirimi'ne tabi olmadığını ve Interpol'ün veritabanlarında hakkında bilgi bulunmadığını belgelemektedir. Interpol, geçmişte bireyin İnterpol'ün veritabanlarında veri kaydedicisine maruz kaldığının farkındadır ancak veriler daha sonra iptal edilmiştir” denildi.

UMHD avukatı Enes Kafadar, "Sayın Begov hakkında İnterpol'e Tacikistan Hükümeti tarafından bildirilen yanlış bilgiler vardı. Hazırladığımız dilekçe ile delillerimizi İnterpol’e gönderdik ve Kırmızı Bülten kararı kaldırıldı. İnterpol’deki kaydından dolayı Türkiye’deki sicili de etkilenen Kamardin Begov henüz yasal bir statü alabilmiş değil. Umudumuz Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün alınan bu yeni kararla birlikte Begov’un sicilini temizleyerek ikamet vermesi." şeklinde konuştu.

Tacikistan'da muhalefet partilerinden İslami Uyanış Partisi'nin faaliyetleri, 2015'te yasaklanmış, içerisindeki siyasetçiler hapis cezasına çarptırılmıştı. Takma adı "Kamariddin Afzali" olan Khatlon İl Başkanı Begov hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılmış, Begov 2015'te Türkiye'ye sığınmıştı.