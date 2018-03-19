Türkiye’deki uyuşturucu organizasyonunun 8 önemli ismi tutuklandı

Türkiye üzerinden Avrupa’ya yapılan uyuşturucu sevkiyatını yöneten isimler arasında olduğu iddia edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Narkotim ekipleri, 17 Mart’ta Kocaeli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Arama listesinde olan 2 kişinin ise önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişiden 6’sı bu sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 2’si ise İstanbul’da sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 8 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.