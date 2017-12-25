Türkiye'den 5.000 kilometre uzakta bir vatan toprağı 'Anadolu Kışlası'

Afrika Boynuzu'nda olması nedeniyle stratejik öneme sahip ancak Terör örgütleri ve Aden Körfezi’ndeki korsanlar nedeniyle bölgenin en riskli ülkesi olan Somali’ye 'Askeri Eğitim Üssü' kuran Türkiye bu üsle birlikte, Türkiye’nin Katar’da kurduğu ve Kasım 2015’ten itibaren ortak tatbikatlar yapmaya başladığı üsten sonra yabancı bir ülkedeki askeri nitelikli ikinci ve en büyük Türk üssü.

2016 yılının başında Meclis Savunma Komisyonu’nda kabul edilen Somali ile Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasını Meclis Genel Kurulu’nun onaylanması, Türkiye’nin Somali’ye Türk Askeri Eğitim Üssü’nün faaliyete geçmesi imkanını verdi. Bu sıralarda üssün kurulması çalışmalarına destek vermek ve planlamak için 20 kişilik bir Türk askeri heyet de Somali’de bulunuyordu.

Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı

2016 Eylül ayında, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, ülkeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki askeri yetkililer ile yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla başkent Mogadişu'da Somali ordusunu eğitmek üzere Türkiye tarafından yapılan Somali Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

400 dönümlük arazi üzerine kurulu olan askeri üste 32 bin m2 kapalı alan bulunuyor. Mart 2015’te yapımına başlanan ve 3 askeri okulunda yer alacağı tesisin yapım aşaması

Açılışta konuşan Başbakan Hayri, Türkiye'nin, içinde bulunduğu zor şartların aşılması için kalkınma gücünü artırmada Somali'ye verdiği desteklerden övgüyle bahsetti.

Hayri, "Bu askeri üs, güçlü ve vatanı savunmaya muktedir bir ordu kurulmasının yolunu açacak. Aynı şekilde burada ordunun teröristlerle mücadele gücünün artırılması için eğitimler verilecek" dedi.

Türkiye'nin, Mogadişu'da en büyük yurtdışı askeri yerleşkesini açarak Somalililerin güvenlik ve istikrarına elinden gelen azami katkıyı sağlamayı amaçladığını aktaran Akar, bu okullarda eğitim alan personel ile Somali'nin geleceğe daha güvenle bakma imkanı bulacağını vurguladı.

Akar da törende yaptığı konuşmada, bölgesel ve küresel barış ile istikrarın önemli destekçilerinden olan Türkiye'nin kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu imkan ve kaynaklarını 'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi çerçevesinde, barış ve istikrar yolunda Somalili kardeşleri için seferber ettiğini belirtti.

2017 aralık ayı, Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, "Askeri alan da dahil olmak üzere her alanda verdikleri destekten ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum". dedi.

Merkezde gerçekleştirilen törene Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, hükümet yetkilileri, Somalili ve Türk komutanlar ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.

Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, da Türk askeri eğitim merkezinin güçlü ordu eğitimi için önemli bir rol oynadığını, mezunların, ülkeyi teröristlere karşı savunmak için sarfedilen güvenlik çabalarına katılacağını kaydetti.

Gorod, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu ve başta askeri alan olmak üzere Türkiye'den süreklilik arz eden bir destek gördüklerini ifade etti.

Türk askeri eğitim merkezi Başkanı Yasin Kalın, mezun olan subaylara, içtenlikle çalışmaları, ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı savunma oluşturarak Somalililere hizmet etmeleri çağrısında bulundu.

Kalın, merkezin daha çok mezun vermeyi planladığını aktardı.