Türkiye'den 90 bin kişi Mars yolculuğu için rezervasyon yaptı

2015 yılında uzay ajansı NASA, InSight uzay aracıyla dünyanın her yerinden insanların isimlerini Mars'a göndermek için çağrı yapmıştı. Çağrı sonucunda 2017'nin Ekim ayına kadar 827 bin kişi başvuruda bulunmuştu. Ardından Kasım ayı başına kadar ikinci bir çip hazırlandığını duyurmuştu.

2.5 milyon kişi Mars yolculuğu için online bilet aldı

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Mars yolculuğuna 2 milyon 429 bin 807 kişinin rezervasyon yaptığı duyuruldu

Türkiye ilk 5'e girdi

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 90 bin 784 katılımcıyla beşinci sırada.

ABD’nin 676 bin 773 kişiyle rezervasyon sayısında birinci, Çin’in 262 bin 752 kişiyle ikinci ve Hindistan’ın 138 bin 889 kişiyle üçüncü, İngiltere 96 bin 241 kişiyle dördüncü sırada yer alıyor.

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NASA InSight aracının Mayıs 2018'de yolculuğuna başlaması ve Kasım 2018'de kızıl gezegene varması bekleniyor.

InSight, gezegendeki depremleri, meteor yağmurlarını ve kayalık tabakaları inceleyecek.