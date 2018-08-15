Bakan Çavuşoğlu: Türkiye zaten F-35'lerin ikisini teslim aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satırbaşları:

"Amerikan yönetiminin tüm ülkelere karşı saygısız tutumunu herkes gördü. Şimdi dolardan çıkmanın yolunu da herkes arıyor"

"Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayret göstereceğiz ama baskılara da boyun eğmeyeceğiz"

"ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor"