Türkiye Arakan'daki 3 bin aileye yardım ulaştırdı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 'Türkiye'nin gayretleriyle Arakan Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımlar ulaştırıldı' dedi.
- AA
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin gayretleriyle Arakan Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımların ulaştırıldığını bildirdi.
Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Arakan'a yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'nin gayretleriyle Arakan Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "TİKA'mız eliyle botlarla veya helikopterlerle dağıtılan 150 tonluk yardımlar pirinç ve kuru balıktan oluşuyor. Zor koşullarda milletimizin selamını Arakanlı kardeşlerimize ileten TİKA görevlilerimizin gayretleri takdire şayandır. Nerede bir mağdur ve mazlum varsa onlarla olmaya çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.