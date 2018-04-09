Türkiye'den balistik füze denemesi

Füze denemelerinin yapıldığı bölgede Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri almış, ttışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatılmıştı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklanmıştı.

06-08 Mart tarihleri arasında icra edilen testler, Milli Savunma Bakanlığına devri yapılan eski radar üssünde konuşlanan füze test atış alanında gerçekleştirildi.

Atışlar, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 35,5 ile en büyük hissedarı olduğu Roketsan tarafından yapıldı.

KAAN (Bora) Füzesi'nin menzili 280 kilometreye kadar çıkabiliyor

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen KAAN Füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmakta.

KAAN Füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlamaktadır. Füze, ROKETSAN üretimi KAAN Silah Sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabilmekte.

MİLLİ İMKANLARLA KARADAN KARAYA GÜDÜMLÜ FÜZELER

KAAN Projesi kapsamında uzun menzilli karadan karaya güdümlü füzeler, fırlatma araçları, komuta kontrol araçları ve bakım araçları milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlandı ve üretildi. Kazanılan tüm bu imkan ve kabiliyetlerle hassas şekilde hedefine ulaşabilen, yüksek vuruş gücüne sahip, güvenilir, lojistik desteklenebilirliği yüksek bir uzun menzilli füze ve silah sistemi elde edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıldı.

Teknik Özellikler

Çap 610 mm

Ağırlık 2.500 kg

Güdüm Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel

Navigasyon Sistemi (ANS)

Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol

Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt

Harp Başlığı Tipi Tahrip, Parça Tesirli

Harp Başlığı Ağırlığı 470 kg