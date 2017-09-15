Türkiye'den Belçika'ya PKK tepkisi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belçika İddianame Odasının dün aldığı kararın Türkiye’nin güvenliğini ve çıkarlarını hedef alan terör örgütlerine verilen desteğin ibretlik yeni bir örneği olduğu belirtilerek, "Bu karar Belçika’nın terörle mücadelede Avrupa’da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir.

Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesine gitme imkanı bulunmakta olup, hukuk mücadelesi henüz sona ermemiştir. Devletimiz bu kabul edilemez kararın temyiz sürecine de müdahil olacaktır. Bu vahim kararın Türkiye’nin ulusal güvenliğini hedef aldığı aşikar olup, Belçika ve Avrupa ülkelerinde artmakta olan terör tehdidi ile mücadelede de zafiyet doğuracağı açıktır" denildi.