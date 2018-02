Türkiye'den Fransa'ya çok sert Afrin cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin Operasyonu ile ilgili Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Biz Fransa değiliz gidip Cezayir'i işgal edelim, Afrika'da Fransa'nın yaptıkları ortada" dedi.

AK Parti Genel merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile yapacağı toplantı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Afrin ve sözde Ermeni soykırımı çıkışına sert cevap verdi.

"BENCE SOÇİ ZİRVESİ HER ANLAMDA BAŞARILI BİR ZİRVE OLDU"

Soçi'de zirvenin BM gözetiminde bir zirve olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Muhalefet bazı tereddütleri vardı, bu tereddütlerin giderilmesi için Sayın Lavrov'u da aramıştım. Muhalefetin bir kısmı zaten gitmemişti, giden muhalefet havaalanına vardığı zaman rejimin bayraklarını, flamalarını, amblemlerini görünce gitmek istemediler. Daha sonra salondan ve diğer yerlerden kaldırıldı ama logonun her yerde kullanıldığı görüldü, her yerden de kalkması mümkün değildi. Dolayısıyla muhalefet buraya katılmak istemedi. Tüm yetkileri Türkiye'ye devretti garantör ülke olarak. Muhalefeti Soçi'de biz temsil ettik. Ufak tefek krizleri de istişare ederek aştık. Formüller bulduk, diplomasiyi işlettik, sorunu çözdük. Önemli olan sonuç elde etmektir. Suriye konusu zaten kolay bir konu değil. Ama esas sonuç bildirgesi önemli. Bana göre sonuç çok başarılı. Sonuç bildirgesinde biz Türkiye olarak, garantör ülkelerden birisi olarak istediklerimizi buraya koyduk. İkincisi, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 numaralı kararına atıfta bulunması önemli, Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Biz her zaman şunu söylüyorduk, Astana ve Soçi'nin Cenevre'ye entegre edilmesi gerekiyor. Burada alınan karar ile Soçi'de Cenevre'ye entegre edilmiştir. Anayasa komisyonu için 150 isim belirledik. Üç garantör ülke 50'şer isim verdi. Biz de muhalefet adına isimleri verdik. Anayasa komisyonu Cenevre'de toplanacak. Bundan sonraki toplantılar da Cenevre'de olacak. Cenevre'de rejimin anayasa, secim, geçiş yönetimi gibi konularda gerçek anlamda müzakerelere başlaması gerekiyor. Muhalefet bu konularda bugüne kadar vizyonunu ortaya koydu, olgun bir oluşum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Rejim bugüne kadar bu konuları tartışmaya ve müzakere etmeye yanaşmamıştı. Bence Soçi zirvesi her anlamda başarılı bir zirve oldu. Başlangıçta baz sorunlar ya da aksaklıklar olsa da başarılı bir zirve oldu" diye konuştu.

"TEPKİMİZİ KOYDUK VE RUSYA'DAN İZAHAT İSTEDİK"

Terörist Mihraç Ural'ın Soçi'de bulunmasına ilişkin sorulan soruya cevap veren Bakan Çavuşoğlu, "Biz hemen tepkimizi koyduk ve Rusya'dan izahat istedik. Bu şahsın biran önce tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesini istedik. Bu terörist kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bundan duyduğumuz rahatsızlığı iletti. Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu, olsaydı zaten itiraz ederdik. Öyle görünüyor ki, sahte belgelerle, Sayın Putin de buna vurgu yaptı, kendileri de bizzat ilgilenecekler, ülkeye girmiş ve orada değişik yerlerde fotoğraf çektirerek adeta şov yapmaya kalkmıştır. Bundan biz rahatsız olduk. Bir teröristin bizimle işbirliği yapan bir ülkede bu şekilde kolayca gelip gösteri yapması mümkün olmaması gerekiyor. Bu konuda Rusya çalışmaları yapıp bize dönecek" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE UYARIDA BULUNMASINLAR, İKİYÜZLÜLÜK YAPMASINLAR"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına cevap veren Bakan Çavuşoğlu, "Fransa, Avusturya Ermeni konularını gündeme getirse ne olur, getirmese ne olur? Fransa'da hukuktan bahsediyorlar, Fransa Anayasa Mahkemesinin çok açık net kararları var. Eğer Fransa hukuka inanıyorsa, bunları gündeme getirmemesi gerekiyor. Zaten 'soykırım' tabiri jenerik siyasi bir değildir, hukuki bir tabirdir. Fransa'nın Anayasa Mahkemesi bu konuda kararını vermiştir. İnsan Hakları Mahkemesinin de geçen sene İsviçre'ye karşı Doğu Perinçek kararında açık net bir şekilde vardır ve iç hukukun da üstündedir. Bunların tekrar gündeme getirilmesi iç siyasete yönelik bir popülizmdir. Maalesef bu popülizme Avrupa'da görüyoruz. Afrin Operasyonu ile ilgili Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar, kendilerine net bir şekilde anlattık. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var, bunu genel söylüyorum, yüzümüze karşı konuştukları zaman 'haklısınız tabi, meşru müdafaa hakkınız, güvenliğiniz önemli.' sonra arkadan değişik konuşmalar yapıyorlar. Biz Fransa değiliz gidip Cezayir'i işgal edelim, Afrika'da Fransa'nın yaptıkları ortada. Fransa gibi ülkeler bize bu konularda, yani uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığımız bir operasyonda bize ders vermemesi gerekiyor. Hatırlatmada bulunmalarını bile hakaret sayarız. Çünkü biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. BM ilgili şartına ve Güvenlik konseyi kararlarına uygundur, tüm dünya bunu kabul etmiştir. Dolayısıyla bu bir işgal değildir. Suriye topraklarının sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü biz herkesten daha fazla daha güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu operasyonun amacı da oradaki Suriyeli kardeşlerimize yönelik değildir, Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir, bize yönelik tehditleri yok etmeye yöneliktir. Bize yönelik bir tehdidi yok etmeye yöneliktir. Bir taraftan 'haklısınız' deyip te diğer taraftan değişik yöntemlerle bazen sivilleri hatırlatarak, bazen 'işgale dönüşmesin' diyerek Türkiye'ye uyarıda bulunmasınlar, ikiyüzlülük yapmasınlar" (İHA)