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Türkiye'den Gambiya polisine eğitim

Türk emniyet görevlilerince Gambiya polisine eğitim verildi.

  • AA
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Türk emniyet görevlileri tarafından, başkent Banjul'da 11-21 Şubat tarihleri arasında verilen özel eğitim kursuna Gambiya polis teşkilatından 42 personel katıldı.

Kursun sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan kursiyer Omar Darboe, "Türk hükümetine bize verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İki ülkenin ilişkisinin devam etmesini umuyoruz." dedi.

Polis yetkilisi Mehmet Yıldız ise 10 gün boyunca verilen eğitimin kursiyerler için çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ve Gambiya, uzun yıllardır güvenlik alanında iş birliği yapıyor.

 

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