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Türkiye'den Güney Afrika'da FETÖ atağı

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan Güney Afrika'ya giden heyet Cemiyet'ül Ulema'ya FETÖ'yü anlattı.

  • AA
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Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan Güney Afrika'ya giden heyetteki yetkililer, ülkedeki Müslümanların dini otorite olarak kabul ettiği Cemiyet'ül Ulema'ya, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, "Pakistan'da FETÖ'ye bağlı olan bütün okullar Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi ve çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk de "Güney Afrika'yı Cemiyet'ül Ulema olarak siz daha iyi tanıyorsunuz, bu örgüte karşı işbirliği halinde çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Cemiyet'ül Ulema Genel Sekreteri Mevlana İbrahim Bham da Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Bham, "İki ülke olarak ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz çok önemli. Bu dönemde dini ilişkilerimizi de artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Cemiyet'ül Ulema'nın mali işlerinden sorumlu yetkilisi Davud Cassım, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Biz Erdoğan'a ve Türkiye'ye dua ediyoruz." dedi.

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