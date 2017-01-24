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Türkiye'den İsrail'e kınama

Türkiye, 'İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına onay vermesi'ni kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in konuya ilişkin kararı şiddetle kınanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'i uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden bu sorunlu anlayışı ısrarla sürdürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.?"

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