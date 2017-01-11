Türkiye'den İsrail'e ziyaret
İsrail'le normalleşme... Türkiye'den ilk ziyaret 7-8 Şubat'ta yapılacak.
Normalleşme sürecinde Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret 7-8 Şubat'ta yapılacak. İsrail ile serbest ticaret anlaşması genişletilecek.
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