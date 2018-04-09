Türkiye'den İsrail’in saldırılarına sert kınama

Dışişleri Bakanlığından, Filistinlilerin Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlediği barışçıl gösterilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail’in 30 Mart 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirilen barışçı protestolarda aralarında gazeteci Yaser Murteca’nın da yer aldığı 29 masum kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu saldırgan tutumuyla tüm uyarılara karşın uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve görevini yapan gazetecileri dahi hedef almaktan çekinmeyen İsrail’e karşı uluslararası toplumun ortak tavır almasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toprak Günü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart’tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan son yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli Kudeyh'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Kudeyh'in hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistinliler, bu gasbı protesto etmek için greve gitmiş ve gösteriler düzenlemişti. İsrail polisinin gösterilere katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş çok sayıda kişi yaralanmıştı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.