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Türkiye'den İtalya'ya taziye

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Cenova kentinde Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu yaşanan faciaya ilişkin, İtalya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Cenova kentinde Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu yaşanan faciaya ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İtalya'nın Cenova kentinde Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu, birçok kişinin de yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost İtalyan halkının acısını paylaşıyor, bu elim hadise sonucunda hayatını kaybedenlerin kederli yakınlarına, İtalya hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü.

Bir İtalyan televizyon kanalına açıklama yapan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, Cenova kentinde meydana gelen faciada en az 22 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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