Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'den Kabil'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
  • 1
  • 1
x

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kabil kentinde peş peşe düzenlenen terör saldırılarını en güçlü şekilde kınayarak, "dost ve kardeş" Afgan halkıyla dayanışma içinde davranmaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de meclis binası yakınında düzenlenen terör saldırısında, ölü ve yaralıların bulunduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Afgan halkının iradesini temsil eden meclis çalışanlarının da hayatını kaybettiği söz konusu terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afganistan Hükümeti ve "kardeş" Afgan halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısının Afganistan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadeledeki kararlılığını zayıflatamayacağından eminiz. Türkiye terörizme karşı dost ve kardeş Afgan halkıyla dayanışma içinde davranmaya ve Afganistan Hükümetine tam destek vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kabil'de peş peşe düzenlenen ve 30 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı iki terör saldırısını Taliban üstlenmişti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanlı terör örgütleri en büyük gücü 'terör konusunda hassasiyeti kendi sınırından ibaret' olanlardan alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanlı terör örgütleri en büyük gücü 'terör konusunda hassasiyeti kendi sınırından ibaret' olanlardan alıyor

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA