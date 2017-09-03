Türkiye'den Kuzey Kore'ye sert kınama
Türk Dışişleri Bakanlığı, hidrojen bombası denemesi dolayısıyla Kuzey Kore'yi sert bir dille kınadı.
- DHA
Dışişleri Bakanlığı : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz.
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