Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Meksika'nın güney sahili açıklarında meydana gelen, can kaybı ve hasara yol açan deprem nedeniyle Meksika hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
- AA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meksika'nın güney sahili açıklarındaki 8,1 büyüklüğündeki depremin can kayıpları ve hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Meksika halkının acısının paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "Bu zor zamanda dost Meksika hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yineliyoruz. Türkiye, talep gelmesi durumunda Meksika'ya elinden gelen desteği sağlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.
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