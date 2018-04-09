Türkiye’den Misafirlerimiz vardı

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu'nun aralarında bulunduğu heyet, Bangladeşli ve ülkeye sığınan Arakan Müslümanı yetimlerin kaldığı aynı zamanda okul olan Cukuriya'daki Yardımeli Darul Hikme Külliyesimizi ziyarette bulundu.

Heyet, yetimhanede kalan çocuklar tarafından okul bahçesinde karşılandı. Çocuklar, heyettekilerin üzerine çiçekler atarak , sevgi gösterilerinde bulundular. Heyet üyeleri ise tek tek çocuklarla selamlaştı.

Heyettekilere yetimhaneyi gezdiren Koordinatörümüz Mehmet Çitil, hem külliye hakkında hem de Arakan Mülteci kamplarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Milletvekilleri ve AFAD Başkanı Güllüoğlu da çocukları oyuncak dağıtarak sevindirdi. Heyet daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.

“Tayyip Amcaya selam götürün”

"Rabia" işareti yapan çocuklar, Açıkgöz'ün sözlerini tekrarlayarak "Türkiye" ve "Erdoğan" diye bağırdı. Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini ifade eden yetimler, Kendisine çok çok selam ve dualar gönderdiler.

AFAD Başkanı Gülloğlu, küçük bir çocuğu omzuna alarak, arkasındaki çocuklarla beraber özçekim yaptı.

Yardımeli Derneği'nin Bangladeş koordinatörü Mehmet Akif Çitil, yaptığı açıklamada, külliyede Arakanlı yetimler ve Bangladeşli muhtaç çocukların eğitim gördüğünü ayrıca yetimlere barınak hizmeti verildiğini anlattı.

Burada 64 yetim çocuğun kaldığını, 500 öğrencinin ise günlük eğitim aldığını aktaran Çitil, buranın bölgedeki en büyük eğitim kompleksi olduğunu bildirdi.

Çitil, "Dernek olarak 2008'den beri bölgede faaliyetteyiz. Bangladeş Yardımeli Ofisi ile Arakan krizi yoğunlaştığı andan itibaren de kamplarda yoğun çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Acil gıda maddeleri, temizlik malzemeleri , sağlık malzemeleri, kıyafet dağıtımları ile birlikte ; açtığımız 400'ün üzerinde su kuyuları , banyo ve WC kabinleri, eğitim amaçlı da kullanılan mescitler ve kardeş aile projesi kapsamında desteklediğimiz ailelere yardımlarımız devam ediyor. Darul Hikme Külliyemizle ve yetimhanemizle, Bangladeşli ve Arakanlı evlatlarımızın yanında olmaya, onlara umut olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Küçük Muhammed ve Seyfulislam

AA muhabirinin tercüman aracılığıyla konuştuğu Arakanlı 10 yaşındaki Muhammed Suheyl, üç ay önce babasını trafik kazasında kaybettiğini, annesinin hayatta olduğunu, 4'ü erkek 7 kardeşi bulunduğunu belirtti.

Bazen izin alarak annesini ziyaret ettiğini anlatan Suheyl, "Burada çok iyi hayat yaşıyorum. Öğretmenler bize iyi bakıyor. Eğitim almak çok güzel. Yemek ve yer var." dedi.

Arakanlı 11 yaşındaki Seyfulislam ise bir yıldır burada kaldığını, babasının hayatta olmadığını belirterek, izin alınca annesinin yanına gittiğini aktardı.