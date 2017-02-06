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Türkiye'den Rusya'nın anayasa önerisine ret iddiası

Astana görüşmeleri sırasında Rusya'nın sunduğu anayasa taslağı büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. İddiaya göre Suriye Muhalefeti ve Türkiye tarafı, Rusya'nın anayasa önerisini reddetti.

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Astana'da 23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleşen görüşmelerde ortak ateşkes mutabakatına varıldı. Türkiye, Rusya ve İran'ın garantör olarak katıldığı ve bir sonuç bildirgesinin de yayınlandığı müzakerelerde Rusya'nın Suriye için sunduğu anayasa önerisi tartışmalara konu olmuştu.

Rusya'nın Suriye için sunduğu yeni anayasa taslağı çok tartışılmış ve taslakta "Kürtlere özerklik vurgusu" yapıldığı şeklinde bir iddia çokça konuşulmuştu. Bu iddiayı Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova yalanlasa da "Bizim yaptığımız Suriyelilerin karar alması ve aralarında tartışması gereken konuları ortaya koymaktı" ifadeleriyle kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

Dışişleri Bakanı Lavrov da "Bu anayasa önerisini ABD'nin Irak'ta dayattığı anayasa metniyle karıştırmayın, burada bir öneri var ve dayatma söz konusu değil" demişti.

TÜRK VE MUHALİF TARAFLAR TEKLİFİ REDDETTİ

Aljazeera'nin haberine göre, bir Türk yetkili, Cumartesi günü son bulan Ankara toplantılarında Türk ve Muhalif tarafların Rusya'nın sunduğu anayasa teklifini ele almayı reddetiklerini söyledi.

Türk kaynak, “Geleceğin Suriyesinde uygulanacak idari sistemi şimdiden masaya yatırmak, yeni anayasayı, öz yönetimi ya da federalizmi tartışmak, tek taraflı hareket etmek isteyenlerin amaçlarına hizmet edebilir” değerlendirmesini yaptı.

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