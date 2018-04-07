Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) seçkin personelince, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında, Somali ordusunun temelini oluşturacak subay ve astsubay adayları ile erlere eğitim veriliyor.

TSK'nın yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlanması amacıyla kurulan komutanlığın açılışı, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve ülkeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılımıyla 30 Eylül 2017'de yapıldı.

İç savaş ve kıtlığın yanı sıra terörün felaketin eşiğine getirdiği ülkede güvenliğin yeniden sağlanması girişimlerinin en önemli adımı olma özelliği taşıyan eğitim merkezinde, Somali Harp Okulu ile Astsubay Okulu da faaliyetlerini sürdürüyor.

Hint Okyanusu kıyısına konuşlu komutanlıkta, TSK'nin seçkin personeli tarafından Somali ordusunun temelini oluşturacak subay ve astsubay adayları ile erlere eğitim veriliyor.

Harbiye geleneklerine göre yetiştirilen Somalili askerlere, askeri konuların yanı sıra "liderlik" eğitimi veriliyor.

Mimari açıdan Mogadişu'nun en modern kampüsüne sahip tesiste dil laboratuvarı, kütüphane, sinema ve konferans salonu da bulunuyor. Çevre düzenlemesi süren birliğin bahçesi, askerler tarafından dikilen ağaçlarla yeşillendiriliyor.

Kışlada bir de cami bulunuyor.

Eğitimlerde yaşanabilecek yaralanmaların tedavisi kışlada yer alan revirde gerçekleştirilirken Somalili askerlerin saç traşı da Türk berberler tarafından yapılıyor.

Somalili askerlerden İzmir Marşı

Harp Okulu'nda Türkçe öğrenen askerler okuma, yazma ve konuşma becerileriyle dikkati çekiyor.

Sabahın erken saatlerinde eğitim alanında toplanan Somalili askerler, birliğin tümünün belirli zaman ve saatlerde eksiksiz şekilde sayıma hazır olmasını tanımlayan "içtima" düzeninde, Somalili bölük komutanlarına tekmil veriyor.

Temel askeri eğitimlerden "yanaşık düzen eğitimi" kapsamında "yürüyüş kararı sayma" komutunun ardından yürüyüşe başlayan askerler, Somali Milli Marşı'nın yanı sıra İzmir Marşı ile Harbiye Marşı'nı seslendiriyor.

Komandolardan muharebe eğitimi

Muharebe, silah bilgisi, mayın ve el yapımı patlayıcı, temel denizcilik, tanksavar, ağır makineli tüfek ile mekanik nişancılık ve atış eğitimi alan askerler, ayrıca engelli koşu, İtalyan çukuru ve İrlanda masası gibi zorlu bölümlerden oluşan pentatlon parkurunda fiziksel eğitimden geçiriliyor. Parkurda çeviklik, dayanıklılık, esneklik, denge ve koordinasyon test ediliyor.

Somalili askerlere, muharebe eğitimi kapsamında arazide mevzi alma, mevzi değiştirme ve sıçrama eğitimi ise komandolar tarafından veriliyor.

Askerler, beden eğitimi dersinde de Türk eğitmenleriyle futbol ve basketbol oynamayı ihmal etmiyor.