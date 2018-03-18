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Türkiye tüm dünyaya terörle mücadele dersi verdi

TSK ve ÖSO'nun 58 gün boyunca büyük bir titizlilikle yürüttüğü terör operasyonu sonrasında Afrin kentinin zarar görmeden kurtulması ders niteliğinde.

  • star.com.tr
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu askerlerinin ortaklaşa yürüttüğü Afrin operasyonunun 58. gününde kentin merkezi TSK ve ÖSO tarafından kontrol altında alındı.

 

Operasyon boyunca 3 bin 603 teröristi etkisiz hale getiren TSK ve ÖSO askerleri, sivil hassasiyet ve şehrin yıkıma uğramadan kurtulması konusunda büyük çaba gösterdi. Kent merkezinin de ele geçirilmesiyle basına yansıyan fotoğraflarda operasyonun her anlamda başarıya ulaştığı açıkça görüldü.

 

Milli İHA ve silahların kullanıldığı operasyonda Afrin ve civarında evlerin sağlam olduğu, operasyonun terör örgütü mevzilerine yönelik yürütüldüğü bir kez daha ortaya konmuş oldu.

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