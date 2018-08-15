Türkiye, suikast girişimine maruz kalan Maduro'ya destek için Venezuela'ya İHA verecek

Türkiye, Venezuela ile dostluğunu pekiştirmek ve Maduro'ya destek verdiğini göstermek için ülkeye İHA vermeye karar verdi. Türkiye'nin vereceği İHA'nın Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olduğu, ücretinin de devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.

(Aydınlık)