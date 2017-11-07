Türkiye-Ermenistan sınırına kamera sistemi kuruldu
Türkiye ile Ermenistan arasında Kars sınır hattının sürekli aktif şekilde izlenmesi için Kars İl Özel İdaresi tarafından 'Analitik Çevre Güvenlik Sistemi' kuruldu.
- AA
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, projenin 3 Ağustos'ta ihalesinin yapıldığı anımsatıldı.
Yüklenici firma ile 17 Ağustos'ta sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Sınır hattında kamera montajı ve sabitleme işlemleri tamamlanmıştır. Devreye alma ve sistemin test aşamaları ise devam ediyor. 2 milyon 880 bin liraya mal olacak proje ile Türkiye-Ermenistan Kars sınır hattı daha güvenli hale getirilerek zaman zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar da önlenmiş olacak.
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