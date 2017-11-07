Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye-Ermenistan sınırına kamera sistemi kuruldu

Türkiye ile Ermenistan arasında Kars sınır hattının sürekli aktif şekilde izlenmesi için Kars İl Özel İdaresi tarafından 'Analitik Çevre Güvenlik Sistemi' kuruldu.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, projenin 3 Ağustos'ta ihalesinin yapıldığı anımsatıldı.

Yüklenici firma ile 17 Ağustos'ta sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sınır hattında kamera montajı ve sabitleme işlemleri tamamlanmıştır. Devreye alma ve sistemin test aşamaları ise devam ediyor. 2 milyon 880 bin liraya mal olacak proje ile Türkiye-Ermenistan Kars sınır hattı daha güvenli hale getirilerek zaman zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar da önlenmiş olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prensler bu otelde mi tutuluyor?

Prensler bu otelde mi tutuluyor?

Yol kenarındaki atı paramparça etti

Yol kenarındaki atı paramparça etti

Ünlülerin küçüklük fotoğrafları şaşkına çevirdi

Ünlülerin küçüklük fotoğrafları şaşkına çevirdi

76 yıldır yerin altında sahibini bekliyordu

76 yıldır yerin altında sahibini bekliyordu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA